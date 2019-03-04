Ali Ağaoğlu: Ruh yaşım on sekiz

İş adamı Ali Ağaoğlu, yeni yaşını ailesi ile birlikte başbaşa kutladı. Renkli geçen gecede pastasını üfleyen Ali Ağaoğlu, "Bugün yirmi ikinci yaşımı kutluyoruz ama ruh yaşım on sekiz" diyerek herkesi güldürdü