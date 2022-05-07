Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla Ali Baba ve 7 Cüceler izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Son dönemde tekrar gündeme gelen Ali Baba ve 7 Cüceler filmi STAR TV'de izleyiciyle tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Filmde birden çok farklı karakterde izleyeceğimiz Cem Yılmaz filmin yapımcılığı, senaristliği ve yönetmenliğini de üstlenmiştir. Peki Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi? , Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne ve oyuncuları kim? , Ali Baba ve 7 Cüceler filmi hakkında ilgi çekici detaylar...
ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU
Bahçe cüceleri yapıp satan Şenay Cüccaciye'nin sahibi olan Ali Şenay ve İlber işlerini büyütüp dünyaya açılmak için Sofya'da bir fuara katılırlar. Ancak fuarda işler istedikleri gibi gitmez ve başlarını büyük belalara sokarlar. Mançov adlı kötü kalpli bir adamın planlarından haberdar olan Şenay ve İlber, onun hain planlarını durdurabilmek için yeni tanıştıkları Memedov ve Veronika ile büyük bir mücadeleye girişirler.
ALİ BABA VE 7 CÜCELER OYUNCULARI
Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris Mancov
Irina Ivkina - Veronika
Çetin Altay - İlber
Zafer Algöz - Kenan Memedov
Can Yılmaz - İsmail Bey
Bahtiyar Engin
Fevzi Gökçe - Sadık
Yosi Mizrahi - Tayanç
Yavor Baharov - Headhunter
ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimlerinin bir kısmı Türkiye'de çekilirken, diğer bir kısmı ise Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.
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