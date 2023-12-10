Ali Çamlı: Tahtayı bırakın takır takır top oynayan bir takım var

Kayserispor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Pendikspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Çamlı, "Bu takım her şeyi yapacak inanca sahip. Hoca bir maç daha kazandı. Yenilmeme alışkanlığımızı devam ettiriyor. Hocayı, teknik heyeti ve sporcuları tebrik etmek lazım. Ayağımız yere basarak hiçbir şekilde şımarmadan enaniyet ve kibir içerisine girerseniz bunun hiçbir anlamı kalmaz. İsterseniz ligde şampiyon olun. Ben bu galibiyeti bugün kendini tribünde parçalayan ve yürekten Kayserisporlu olan hemşerilerime hediye etmek istiyorum. Oyunumuza `tesadüf´ diyen arkadaşlara hediye ediyorum. Bahoken´e `topçu değil´ diyen arkadaşlara Bahoken´in golünü hediye ediyoruz. Lütfen artık şehirde kenetlenelim. En tepeyi hedeflemezseniz bu işi başaramazsınız. En tepeyi hedefleyin de 5´inci bitirin, 6´ıncı bitirin. Futbolun içinde gelişebilecek şeyleri siz tahmin edemezsiniz. Ama bizim takımımız iyi, tehnik heyetimiz çok gayretli. Ben özellikle hoca için seviniyorum" dedi.

Transfer tahtası ile ilgili gelen soruya kulüp başkanı Ali Çamlı, "Tahta, tahta, tahta. Bizde tahta çok. Marangozlarda da çok. Tahtayı bırakın takır takır top oynayan bir takım var ortada. Bizim en büyük sorunumuz ulusal lisans. Ulusal lisansının olmaması da doğru değil. Geride kalan 70 dosyayı açıp transferi açan yönetim 3-5 dosyayı da inşallah açacaktır. Bu takım çok iyi olacak. Bu takım her şeye rağmen olması gerektiği yerde olacak" ifadelerini kullandı.

ÖZHASEKİ: KAYSERİSPOR SABIRLA GİTTİ VE 3 PUANI ALDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı açıklamada, "Bazı arkadaşlara garip gelebilir ama garip gelecek bir şey yok. Ben yıllarca bu kulübe emek verdim. Başkanlık yaptım. Çilesini çektim. Şimdi de onursal başkanıyım ve buralıyım. Kayseriliyim. Bunda gariplik ne olabilir ki? Niye garipsediler anlayamadım. Neyse olur. Bugün güzel bir maç izledik. Başa baş kora kor bir mücadeleydi. Pendikspor yerini hak etmeyen iyi bir takım. Kayserispor sabırla gitti ve neticesinde 3 puanı aldı. Başta hocayı tebrik etmek lazım. Müthiş bir başarı grafiği yakaladı. Çok da iyi gidiyor. Futbolcular iyi gidiyor. Birbirlerine alıştılar. Belki de transfer tahtasının kapalı olması kulübe yaradı. Birbirine alışan futbolcular iyi bir ortam doğurdular. Tebrik ederim" diye konuştu.