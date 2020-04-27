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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek mesajı yayınladı.

İnsan Hakları Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’den okuduğu ayetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Zamanı ve mekanı yaratan Allah’ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır. İlahi hükmü dile getiren #AliErbaşyalnızdeğildir" ifadelerini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 26, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İnsana kâinatta hak ettiği değeri göstererek, evvelimizi ve ahirimizi kul olmanın idrakiyle aydınlatan yüce dinimiz İslâm’ın kaideleri, Ali Erbaş hocaya münasebetsizce saldıranların keyiflerine göre sorgulanacak kaideler değildir" dedi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2020

ANKARA BAROSU'NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama tepki çekmişti. Baro'nun açıklamasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma Hutbesi'ndeki mesajlarını eleştirilmişti. Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığı bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlık ve ibretle izledik" ifadeleri kullanılmıştı.