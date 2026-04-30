        Ali Fidan kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kaç yaşında, nereli? Ali Fidan hayatı ve kariyeri

        Ali Fidan kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kaç yaşında, nereli?

        Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Ali Fidan atandı. Görev değişikliğinin ardından Ali Fidan'ın hem eğitim geçmişi hem de kariyerinde üstlendiği görevler kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Fidan'ın hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:50
        Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Emniyet teşkilatında dikkat çeken bir görev değişimi gerçekleşti. Mahmut Demirtaş görevden alınırken, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Ali Fidan getirildi. Bu önemli gelişmenin ardından kamuoyunda “Ali Fidan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?” soruları araştırılıyor. İşte yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın yaşamı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

        ALİ FİDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

        1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

        Vali Fidan, Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

        2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yapmıştır.

        25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başlamış, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürütmüştür.

        09 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Nevşehir Valisi olarak atanmıştır.

        Vali Ali Fidan, Prof. Dr. Fatma Fidan hanımefendi ile evlidir.

