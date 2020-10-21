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Garanti BBVA eski genel müdürü Ali Fuat Erbil, dünyanın önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden C2FO’nun Global Danışma Kurulu’na katıldı. Erbil, C2FO’nun başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme stratejisinin hayata geçirilmesinde aktif rol üstlenecek.

C2FO kurucusu ve CEO’su Alexander SandyKemper, “Fuat Erbil, dijital dönüşüm ve kurumsal bankacılık alanındaki geniş tecrübesiyle, sadece Türkiye’yi ve gelişen ekonomileri daha iyi anlamamıza değil, küresel ölçekte daha çevik bir organizasyon olmamıza büyük katkı sağlayacak” dedi.

Dünyanın en büyük banka-dışı işletme sermayesi platformu olan ve 2019 yılından itibaren global networkünü ve deneyimini Türkiye’de de kurumsal kullanıcılara sunan C2FO; Global Danışma Kurulu’nu Türkiye bankacılık sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Garanti BBVA eski genel müdürü Ali Fuat Erbil ile güçlendirdi. Erbil’in katılımı, C2FO’nun Türkiye’ye verdiği stratejik önemin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan C2FO kurucusu ve CEO’su Alexander SandyKemper, “Fuat Erbil, dijital dönüşüm ve kurumsal bankacılık alanındaki geniş tecrübesiyle, sadece Türkiye’yi ve gelişen ekonomileri daha iyi anlamamıza değil, küresel ölçekte daha çevik bir organizasyon olmamıza büyük katkı sağlayacak” dedi. EMEA Bölgesi Başkanı Colin Sharp ise “Türkiye gerek büyük ölçekli şirketleri ile gerekse bölgesinin en önemli tedarik merkezi niteliğiyle, C2FO’dan en üst düzeyde yararlanacak ülkelerin başında geliyor. Türkiye’deki başarılı performansımıza Fuat Erbil gibi değerli bir ismin eşlik edecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

'ZEKİCE TASARLANIMŞ BİR TEKNOLOJİ'

Global Danışma Kurulu üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Fuat Erbil ise, C2FO’nun zekice tasarlanmış ve dijital altyapısı son derece güçlü bir teknolojiyle şirketlerin nakit akışlarına katkı sağladığını vurguladı. Erbil, “C2FO ticaretin taraflarını tek bir dijital platformda bir araya getirerek, finans sektörünün gelecekte alacağı görüntüye dair bir vizyon ortaya koyuyor. Büyük ölçekli şirketlerimizin ve finans kurumlarımızın bu tür teknoloji platformlarını iş modellerine dahil etmeleri, kaynak aktarım mekanizmasının daha sağlıklı çalışmasına ve sermayenin ekonominin kılcal damarlarını çok daha hızlı akmasına yardımcı olacak. Bu bakımdan, C2FO’nun ‘tüm işletmelerin büyümek için ihtiyaç duydukları sermayeye erişimlerini sağlama’ misyonuna katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu ise Ali Fuat Erbil gibi duayen bir ismin, Global Danışma Kurulu’na katılmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, “C2FO olarak dünyadaki en büyük banka-dışı işletme sermayesi platformunu işletiyoruz ve faaliyetlerimizin onuncu yılını geride bırakırken 180 ülkeden 1 milyonu aşkın işletmenin kullandığı, 120 milyar doların üzerinde kaynağın özellikle KOBİ’lere aktarıldığı bir platform olarak hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye’de henüz ilk yılımızı doldurmaya hazırlanırken, ülkemizin kendi alanında lider şirketlerinin C2FO teknolojisini kullanmaya başlamaları, tedarik zinciri finansmanı alanında yeni nesil çözümlere olan ilginin ve ihtiyacın bir göstergesi niteliğinde. Sayın Erbil’in, C2FO’nun küresel stratejilerine yön veren Global Danışma Kurulumuza katılması, bizim için hem büyük bir onur hem de global ölçekte yararlanacağımız bir mentorluk ifade ediyor” diye konuştu.