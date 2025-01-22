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        Ali Kılıç ve 31 şüpheliye iddianame

        Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 32 şüpheli hakkında "İhaleye fesat karıştırma" suçundan iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:38
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        Ali Kılıç ve 31 şüpheliye iddianame
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        Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 32 şüpheli hakkında "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

        İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği ve mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi.

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        Belediyenin çağırdığı firmalar arasında işçi-işveren, vekalet ve ticari ilişkilerin olduğu belirtilen iddianamede, ihale işlemlerinin aynı kişilerce izlendiği, aynı IP numaralarının kullanıldığı, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı ve diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği aktarıldı.

        İddianamede, bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları ve ihaleleri temel ilkelere aykırı şekilde yaparak lehlerine sonuçlandırdıkları belirtildi.

        Kamu İhale Kurumu (KİK) kararına rağmen temel ilkelere aykırı doküman hazırlanarak ihaleye katılımın sınırlandırıldığı ve ihaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı anlatılan iddianamede, ihalelerde aynı firmalardan alınan yüksek tekliflerle yaklaşık maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi.

        İddianamede, ihale sürecinde gerçekleşen yasak fiil ve davranışlara ilişkin haklarında makul şüphe oluşan Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Yardımcısı Salih Kara hakkında suçu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu kaydedildi.

        CEZA İSTEMLERİ

        İddianamede, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Diğer 12 zanlı hakkında da "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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