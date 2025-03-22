Ali Koç: 5 senede 3 puan öndeyiz!

"BU NASIL OLUR, BUNU DÜŞÜNÜN"

Hepimiz futbolun peşindeyiz ama bardağa nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl olur da bir kulüp mücadele ettiği her branşta en tepeye oynar, yeri gelir olimpiyatlara en çok sporcu verir, yeri gelir Avrupa’da şampiyonluklar yaşar, yeri gelir dünya rekorlar kırar, yeri gelir birkaç gün önce olduğu gibi Dünya Şampiyonası’nda 4 kızımız bir altın, üç gümüş madalya kazanır ama ne hikmetse futbolda şans bir türlü yaver gitmez. Gece yatarken bunu bir kendinize sorun. Yönetimler gelir geçer, her alanda bunu başarır ama söz konusu futbol olduğunda ne hikmetse işler tıkanır. Veya başka türlü de bardağa bakabiliriz. Nasıl olur da bir takım hiçbir alanda başarılı olamaz ama bir tek söz konusu futbol olduğu zaman hele belirli bir dönemde son derece başarılı olabilir. O başarıyı sağlayan yöneticiler nasıl olur da diğer alanlarda başarıyı sağlayamaz. Düşünmenizi istediğim konulardan bir tanesi de bu.