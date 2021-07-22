Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız. 7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor.

OLİMPİYATLAR

Olimpiyat kafilesinin 5'te 1'inin bizim çocuklardan oluşuyor olmasından ne kadar gurur duysak azdır. Çok daha büyük kafilelerle olimpiyata gidip, rekor sayıda madalyalar almalıyız. Atatürkçü ve spor sevgisi yüksek gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sporcu kazandırmak. Olimpiyatlara giden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."