Haziran ayında ezici bir çoğunluk tarafından aldığı oyla Aziz Yıldırım'ı saf dışı bırakıp Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un erken seçime gitme ihtimalinin olduğu ortaya çıktı...

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 3 yıl sonra yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’u beklemeyebileceği öğrenilen Koç'un, genel kurul onayı gerektiren bazı kararlar ile yetkiler alabilmek, tüzükte bazı değişiklikler yapabilmek ve yönetim kuruluna yeni isimler ekleyebilmek adına böyle bir karar alabileceği konuşuluyor.

Bu konuyu şimdiden gündemine alan Koç, henüz net bir tarih belirlememiş olsa da Fenerbahçe Kulübü; yeni bir kongre için 3 yıl beklemeyecek gibi görünüyor. Yönetiminden memnum olan Ali Koç, start verdikleri şeffaf idare anlalayışıyla bir kez daha genel kurulun karşısına çıkmayı hedefliyor.

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