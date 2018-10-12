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Ali Koç, Semih Özsoy ve Volkan Demirel'in görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı

Volkan Demirel'le yaptığı konuşmadan sonra Ali Koç'u görenlerin, kulübün 1 numarası için çok endişelendiği ortaya çıktı. Çok sevdiği takım kaptanının hem kendisini hem asbaşkan Semih Özsoy’u üzmesi ve sinirlendirmesi sonrasında başkan kıpkırmızı oldu. “Endişelenecek hiçbir şey yok, beni merak etmeyin” diyerek de yanındakileri sakinleştirdi

12 Ekim 2018 Cuma, 11:33 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan krizlerin ardından başkan Ali Koç, çok önemli açıklamalar yaparken taraftarların en çok merak ettiği ‘Volkan Demirel’ konusundaki gerçekler de gün yüzüne çıktı. “Evine gittiğim tek futbolcu Volkan’dır. Onun bende yeri ayrı” dediği kaptanla geçen günlerde yaşadığı sözlü tartışmaları kamuoyuyla paylaşan başkanın, Volkan ile yaptığı konuşmada çok üzüldüğü ve sinirlendiği orta çıktı.

Şampiy10'un haberine göre; deneyimli kalecinin kendisine bir türlü söz hakkı tanımaması üzerine kıpkırmızı olan başkanın, sağ kolu Semih Özsoy’un da Volkan Demirel’le münakaşa etmesi üzerine iyice gerildiği öğrenildi. Volkan toplantı odasından çıktıktan sonra başkanın yanına gelenler de onun için çok endişelendi.

 

‘MERAK ETMEYİN BEN İYİYİM’

Koç'un yüz ifadesini görenler kendi aralarında “Acaba kulüp doktorunu çağırsak mı?” diye konuşurken, bu diyalogları duyan başkan “Endişelenecek hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Beni merak etmeyin” diyerek ortamı sakinleştirdi.

Daha sonrasında asbaşkan Semih Özsoy’la durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerin 1 numarası çok üzülse de kulübün en eski oyuncusu Volkan’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması kararını aldı.

(Sampiy10)

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Yorumlar 1
  • Misafir 35 dakika önce
    Futbolcuların durumlarını kimse düşünmez. Onlar satılacak birer maldır. Yönetici ve traftar olark bizler futbolculara hakaret etme serbestisine sahibiz fakat futbolcular bunu yaparsa profeyonelliğe sığmaz. küme düşsek bu kadar üzülmezdim
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