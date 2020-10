Ali Koç: "Şimdiden 'Fenerbahçe şampiyon' demeyin"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Koç'un sözlerinden satır başları:

"Olağanüstü dönemden geçiyoruz. Yazın bu iş biter dedik, ne yazık ki belki de daha kötü konumdayız. Bir kez daha sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, onların emekleri unutulamaz. Sağlık Bakanlığımıza da emek sarf eden herkese de teşekkür ederiz.

SPORCULAR ÖZEL HAYATINA DİKKAT ETMELİ

Her hafta görüyoruz, o takımda korona var, bu takımda korona var diye. EuroLeague'de maçlar iptal edildi. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sporcularımıza bir çağrım var, olağanüstü durumu özel hayatınıza da uygulamanız lazım. Sizler spor kulüplerinin yatırımısınız, sakatlıklar olabilir tabii ama hassas olmanızı istiyorum. Bu korona belası söz konusu. Sorumlu davranmalarını, özel hayatınızda birçok şeyden feragat etmeniz gerekiyor. Çok şükür şimdilik iyi gidiyoruz. Umarım böyle devam edebiliriz. Basketbolda her deplasmana özel uçakla gitmek zorundayız. Kadın basketbolda fanus sistemi var, bir tanesinde biz ev sahibi olacağız. Bir şekilde ligleri sürdürmemiz gerekiyor.

EMRE SAKÇI'YA TEBRİK

Emre Sakçı'yı bir alkışlayalım arkadaşlar. Emre kardeşimiz şu an Macaristan'da. Orada tek başına yarışlara giriyor. Türk spor tarihinde bir yüzücünün aldığı en büyük başarıdır bu. 50 metrede dünya tarihinin en iyi 9. derecesidir. Kendisini tebrik ediyoruz, gururlandırdı bizi. Başarılarının devamını diliyorum.

ELEKTRONİK GENEL KURUL YAPABİLİRİZ

Elektronik genel kurul... Pandemi olmasa da bu imkana sahip olmalıyız. Şirketlerde oluyor bu. Seneye seçim senemiz. Şahsi düşüncem kovid konusu bizi seneye de yoracak. Bundan 7-8 ay sonra seçim zamanı gelince benzer bir ortamla karşılaşacağımızı düşününce bunun için uğraşıyoruz. Belki öncüsü olacağız. Bunun üstüne çalışıyoruz.

Seçim senesine girdik. En demokratik seçimlerin yapılmasını diliyorum. Her bir aday o kadar faydalı olur. Tesislerimizi, TV'mizi, radyomuzu istediği şekilde kullanabilir. Bizler de devam etmeye karar verirsek kulüp imkanlarını kullanmayacağız.

SPOR YASASINDA SIKINTILAR VAR

Spor yasası... Bir yasa çıkarırken süreç vardır ve maddeler vardır. Bize göre iki tarafta da sıkıntı vardır. Geçtiğimiz gün Kulüpler Birliği'nde dile getirildi. Yanlış anlaşılabilir, sanki kulüpler bekliyor gibi... Ne yasanın süreci doğrudur, bizlerden görüş alınmıştır, ne kadarı taslağa girmiştir bilmiyoruz. Sürecin tüm paydaşların beraber çalıştığı şekilde olmalıdır. Aceleye gelmemelidir. Maddelere bakınca futbol konusunda özellikle sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak aceleye gelmeden, sağlıklı bir şekilde çıkmasının daha doğru olacağını söylüyoruz.

ALEX, EMRE VE VOLKAN'A JÜBİLE

Dijital konular... Bizlerin yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçlarımız var. En büyük sıçrama dijital adımdan geçmektedir. Fenerbahçe olarak 2 senedir özellike geçen sene çok adımlarımız oldu. Bazılarını açıkladık, bazılarını açıklayacağız. YouTube'tan beklentimiz çok yüksek. Bir Alex, Emre, Volkan jübile maçı... 1-2 milyon kişinin izlediği bir maç... Bu imkanlar var artık. Hiçbir yerde ulaşamayacağınız çalışmalar var. Oğlum, kızım seyrediyorlar, onlardan biliyorum.

MOHİKAN GELİYOR

Mohikan geliyor. Dijital hamlelerimizden en önemlisi. 27 Ekim Salı günü açıklayacağız. Taraftar deneyimini tamamen dijital ortama taşıyan bir proje. Niye mohikan? Fenerbahçe taraftarlarının kişiliğini en iyi yansıtan karakter olduğu için seçtik. Mücadeleci, fedakar, sadık... Niye bütün bunları anlatıyoruz? Camiamızdan güç alıyoruz ama gelir de yaratmamız gerekiyor. Fenerbahçe aplikasyonu sonuçta. Bunu sahiplenmenizi istiyoruz. Örnekleri çok. İyi sahiplenilirse öne çıkarız.

STOPAJ

Futbol... Kulüpler büyük sıkıntıda. 1 senede neler oldu? Zaten sıkıntılı mali durum üstüne kur etkisi geldi. Harcamalarımızın çoğu yabancı para birimiyle. 1 milyon oldu 100 bin euro. Bizi ciddi anlamda etkiledi. Üstüne stopaj. Futbolda, basketbolda vergi iadesiydi. Saat gibi çalışıyordu. 1 sene geçti, bu değiştirildi. Her ay ödememizi yaptıktan sonra 6-7 gün sonra iade alıp amatöre harcıyorduk. Artık dernek ve futbol arasında bağ kalmayacak. Ne demek bu stopaj daha da önemli olacak. 10 ay geçti yerine ne gelecek belli değil. Bu kadar iyi giden bir şey neden değiştirilir? Amatör sporları çok etkileyecek. Çok destek oluyor kongre üyelerinden.

Futbola dönersek stopaj dedik, vergiler geldi, 20'den 40'a çıktı. Üstüne bir de pandemi etkisi geldi. Locaları eskisi gibi rahat satamıyoruz. Kombine satamıyoruz. Çok önemli gelir. Maç bileti satamıyoruz. Böyle olunca sponsorlar azalıyor.

YAYINCI KURULUŞUN NE ÖDEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Yayıncı kuruluş... Orada ne alacağımız belli değil. Konu muallakta. Geçen sene indirim yapılmıştı, yine isteniyor. Kulüplerin kabul etmesi mümkün değil. Ne alacağımızı bilmiyoruz, bir de artık 21'e böleceğiz. Olumsuzluklarla sezona başladık. Bir sürü oyuncu gitti, bir sürü oyuncu aldık. Maliyetleri düşürdük. İyi ve alternatifli bir kadro kurduk. Kadro genişliğini önemini yaşayarak anlayacağız. Kaynak yaratmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Destek olan herkese teşekkür ediyorum.

ŞİMDİDEN 'FENERBAHÇE ŞAMPİYON' DEMEYİN

A takıma gelince ne dediler? Transfer yapamaz... Limitler açıklandı, gerçeklerle uzaktan yakından alakası yok. Kimse bir şey demedi. Ta ki biz doğru hamleleri yapıp Vedat'ı, Jailson'u satıp, pahalı oyuncularla sözleşme yenilemeyip, bir sürü oyuncu aldık, maliyetleri gidenlere göre çok daha düşük... Bu hamleleri yapınca 'Fenerbahçe kural tanımıyor' dediler... Öyle başladık. MHK değişti, Fenerbahçe yaptı dendi. Fenerbahçe'nin TFF ile yaşadıkları ortada. 6 ay önce belki şampiyonluğa mal olan transferleri yapamadık. Şımarık Fenerbahçe diyorlar... Fenerbahçe şeffaf değil diyorlar. SPK'ya mecbur olduğumuz her şeyi açıklıyoruz. Hep bir senaryolar, algı operasyonları vs. Biz işimize bakıyoruz. Camianın özlediği başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle kendi camiamıza sesleniyorum. Ne olur Fenerbahçe şampiyon olur gibi şeyler söylemeyin.

Sıfır kilometre sportif direktör, 3. takımını çalıştıran hoca, çok dinamiğiz. Kimyamız uyuşuyor. Doğru yoldayız. Biraz da şans bize gülerse iyi olacağız.

BASKETBOL

Basketbol konusunda kısa zamanda efsane hocamız ayrıldı, bir kez daha teşekkür ediyorum. Devam etmedi, edemedi. Kısa sürede Igor Kokoskov'la anlaştık. 4-1 de olabilirdi, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet oldu. Orada da umutluyuz.

VOLEYBOL

Voleybolda erkek takımını koruduk büyük oranda. Kadın basketbolda EuroLeague'in en büyük adayıydık, pandemiye takıldık. Baktık ki biz cömert davranmışız. Onlara önlem aldık. Amatörlere olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sonuçta sezon sonu neticeler bunları belirleyecektir.

CUMHURİYET BAYRAMI VE 10 KASIM

Cumhuriyet Bayramımız geliyor. 90. yıl... Kafamızda planlar vardı, bir frene bastık. Yapmayı düşündüğümüz etkinlikleri yapamadık. 10 Kasım'da geçen sene çok güzel bir etkinlik yapmıştık. Yine frene basmak zorunda kaldık. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle anacağız. Bu konuda bizim yolumuzu herkes biliyor. Cumhuriyetimizin 90. yılı kutlu olsun.

Sıkıntılı, üzüntülü günler yaşadık. Bu yolda sabrettiniz, inandınız, destek oldunuz. Müteşekkiriz. İnşallah bu sene layık oluruz ve sizleri mutlu edebiliriz. Başta futbol olmak üzere... Futbolda başarılı olunmayınca diğer branşlardaki başarılar hak ettiğini göremiyor. Bu sene farklı bir ekip var, birbirini destekleyen bir ekip var. İnşallah bu sene o sene olur."

SORULARI CEVAPLADI

Başkan Koç, divan kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Ali Koç'un sözleri şöyle.

FBTV'NİN YERİNİN YOUTUBE ALACAK

FBTV'nin büyük bir finansal yükü var. Orta boy bir ulusal kanal kadar maliyetimiz var. Er ya da geç, 3 sene olur, 5 sene olur, 7 sene olur... YouTube yayınına geçmek durumundayız. Isınma turlarındayız.

Dijital alanda çalışan arkadaşları tebrik ediyorum. Aylık 500-600 bin lira gelir sağlamaya başladık. Henüz başlangıçtayız. Paniğe kapılmasın kimse, 'FBTV kapanıyor, YouTube'a geçiliyor' diye... Harcadığımız her kuruşu düşünmek zorundayız.

KENAN EVREN LİSESİ ARAZİSİ

Kenan Evren Lisesi'ni devraldık. 1 yıllık ön süre var. Daha sonra 30 yıllığına alacağız. Çalışmalar devam ediyor. Gayrimenkul açısından şu an ülkede eski iştah yok. Çok önemli bir arazi. 1-2 sene içerisinde değer yaratacak bir proje düşünüyoruz.

BAŞARI DA BAŞARISIZLIK DA HERKESİN

Yönetim elinden geleni yaptı, artık başarısız olunursa hocanın sorumluluğunda deniyor. Öyle bir şey yok. Başarı varsa herkesin, başarısızlık da herkesin. Sporcularımızın başarılı olacakları iklimi yönetim olarak oluşturmalıyız.

TUZAĞA DÜŞMEYİN

Fenerbahçe sezon öncesi hep böyle şampiyon ilan edilir, şampiyon yapılacak denir. Bu sezon da bunu yaşıyoruz. Camiamızın ileri gelenleri de böyle konuşuyor. Bunlar bize zarar veriyor. Tuzağa düşmeyin. Ne transferle ne de ilk 5 maçta başarılı olmakla şampiyon olunmuyor. Daha köprünün altından çok sular geçecek. Bu söylenenler samimi değildir. Sıkılmadan utanmadan Fenerbahçe federasyonu, Fenerbahçe MHK'si denmektedir. Türk futboluna hiçbir katkısı olmayan kimseler böğürerek bunları söylemektedir. Fenerbahçe bu sene iyi başlamıştır ama geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıyken sezon sonunda 7. olmuştur.

OTOBÜSE YAPILAN SALDIRI

Açık ve net olacağım. Bu sadece Fenerbahçe'nin futbol takımına yapılmış bir saldırı değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılmış bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar emellerine ulaşsaydı, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün otobüsünün kurşunlanıp, orada can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı. Bu konu dünya çapında haber olacaktı. Bu konunun bu şekilde sürüncemede kalması devletimizin bir ayıbıdır. İsterse de bu konunun dibine inilir. Bizim bu konudaki düşüncemiz budur. Her bir Fenerbahçe taraftarı da böyle düşünmektedir ve rahatsızdır. 5 buçuk yılda bir arpa boyu yol alınamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvetl, kudretlidir, her türlü imkana sahiptir ve bunu bulacak her türlü imkanı da vardır. Bunun aydınlatılmaması sadece bize yapılan haksızlık, ayıp değil bu ülkeye yapılan en büyük ayıplardan biridir. Rica ediyoruz yetkililerden bu konu, en kısa zamanda aydınlatılmalı, aydılatılmaması hepimiz açısından garip bir durumdur.

KADIN FUTBOLU

Kadın futbol Avrupa'da önümüzdeki 10 yıl en çok gelişecek, en çok gelir kaynağı sağlanacak bir alan olarak değerlendirilmektedir. Geçen sene Juventus'un bir maçı oldu, 47 bin kişi izledi. Kadının, Fenerbahçe'de yeri büyüktür. Seneye bu takım olmayabilir ama bir sonraki dönem olursak, bunun için hamlelerde bulunabiliriz. Fenerbahçe Zübeyde Hanım isim önerisi gelmiş. İnşallah gerekeni yaparız.

5. YILDIZ GELENE KADAR 3 YILDIZI KALDIRABİLİRİZ

28 şampiyonluğumuz tarihte var, kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç o hakkımızı alacağız. Çok çalışıyoruz, belki dikkatinizi çekmiyor ama arka tarafta yoğun mesaimiz var. An itibariyle yavaş yavaş bu konunun başkalarının da dikkatini çektiğini görmek, bir rakibimizin başkanının bu konuya atıfta bulunması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bize nasip olur ya da olmaz ama Fenerbahçe Kulübü hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacak. Hiç şüpheniz olmasın.

Yönetimde 5 yıldız takana kadar, 3 yıldızı takmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı ve radikal bir öneri. Belki de önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz. Peki 4. yıldızı takarsak ne yapalım? Seneye hiç mi takmayalım? Olursa tabii, inşallah olur. Bir öneri sunabilirsiniz.