Pankartta Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazısıyla çıkmak istediklerini söyleyen Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" açıklamalarında bulundu.

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"TAAHÜTNAMEYE UYMAK ZORUNDALAR"

Dev final Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak. TFF yöneticisi Hamit Altıntop ise "Taahütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor" dedi.