Ali Koç'tan Kayserispor iddialarına yanıt: Amacı ve niyeti ortadadır

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor'un Yapı Kredi Bankasına borçlanmasına ilişkin sosyal medyada oluşturulan gündeme dair açıklamada bulundu.

Oluşturulan suni gündemden rahatsızlık duyduğunu belirten Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor Kulübünün mevcut yönetimi ve eski yönetimi arasında yaşanan mali anlaşmazlıklardan ibarettir. Ancak konu çarpıtılarak kasten ve sistematik bir şekilde şahsımla ve yönetim kurulu başkanı olduğum banka ile ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kayserispor Kulübünün Yapı Kredi Bankasına herhangi bir borcu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

REKLAM Söz konusu borcun, eski Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve sahibi bulunduğu şirkete ait olduğunu aktaran Koç, "Söz konusu borç, 2022 yılı ve öncesinde Sayın Berna Gözbaşı'nın hem kendisi hem de şirketi üzerinden kulübünün nakit ihtiyacına destek olmak için yarattığı kaynak ile ilgilidir. Kendisi, kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak için yarattığı bu kaynak karşılığında Kayserispor Kulübünden TFF gelirlerinin temliğini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.