Ali Koç'tan Sivasspor maçı sözleri: Futbolcuların gözlerine bakmak isterdim!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelirken şampiyonluğun kaybedildiği Sivasspor maçı için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Koç'un o sözleri:

"Hayal ettiğimiz Fenerbahçe... Doğal olarak futbol olarak algılanıyor. Orada sınıfta kaldık net bir şekilde söyleyebiliriz. Sadece futbol değil, birçok anlamda söylemiştim. Futbolda beklemediğimiz derecede aldığımız kararlar beklediğimiz sonuçları vermedi. Çok nedeni var. Bu sene şampiyonluk... Sivas'ta kaybettik. Yapılanlara rağmen şampiyonluk şansımızı oraya getirdik. Ama bizim futbolcularımız kaybetti. 3. senede kurduğumuz takımla, aldığımız sonuçlarla bu sene şampiyon olabilseydik işleri oturtabilecektir. Sivas'ta şampiyon olamamamız büyük maddi hasar vermiştir. İnancım bu sene futbolun rengi sarı-lacivert olacaktır."

"FUTBOLCULARIN GÖZLERİNE BAKMAK İSTERDİM"

Emre Belözoğlu daha önce gelse farklı olur muydu? Varsayımla ilerleyemeyiz. Tam tersi de olabilirdi. Ben açıklama yaptım. Sahada göze hoş gelen oyun var, keşke bunun için hoca değişikliğine ihtiyaç olmasaydı dedim. Emre Belözoğlu bunu yapabildi. Ama şampiyonluğu son dakikaya kadar getirebildiysek Erol Bulut'un da Emre Belözoğlu'nun da payı vardır. Başarısızlık başkanındır. Başarı da tek kişinin değildir. Bütün gri pozisyonların aleyhimize çalınmasına rağmen sona kadar getirdik. Biz değerlendiremedik. Oraya kadar getirdikten sonra ben o günkü sahadaki ruhu kabul etmiyorum. Zannedersiniz Sivasspor şampiyonluğa oynuyor. Futbolcuları bir daha görmedim. Gözlerine bakmak isterdim, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?