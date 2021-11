Ali Koç: Zil takıp oynayanlar inşallah çok mutsuz olacaklar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’nin 20. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin son dönemde ligdeki durumunu değerlendirirken inanmaya ve desteklemeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

"FUTBOLUN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BİR DURUM"

"Sözlerime son vermeden önce biraz da sizleri, bizleri, hepimizi üzen futbol takımımızdan bahsedeceğim. Son 2 sezon da olduğu gibi bu sezona da çok güzel başladık, 7.hafta itibarıyla liderdik. Sonra 4 hafta geçti… Yani 7.haftada bundan sonraki 4 hafta için en kötü tabloyu çiz deseniz aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler oldu. Hiç abartmadan, sizin gönlünüzü hoş tutmak için değil, inandığımız bir şey söylüyorum. Kağıt üzerinde takımımız, bugün bence, bizce, arkadaşlarım da katılıyorlar, Türkiye Ligi’nin en kuvvetli kadrosu ama daha lig başlamadan aşağı çekilmeye başladık. 3 galibiyet aldık, 9 puan, 0 gol yedik, 4.hafta İstanbul’da Sivasspor ile berabere kaldık, daha o gün protestolar başladı. Siz de biliyorsunuz ki futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Bu hareketlenmelerin geleceğini zaten biliyorduk. Önemli değil. Önemli olan bizim kazanmamız. Fenerbahçe’nin kazanması, 3 puanları her şeyin üzerindedir. Diğerleriyle biz uğraşırız."

"ZİL TAKIP OYNAYANLAR İNŞALLAH ÇOK MUTSUZ OLACAKLAR"

"Sizden tek ricam, biz inanıyoruz, sizler de inanmaya devam edin. Göreceksiniz, her puan kaybında, her maç kaybında, her olumsuz durumda ortaya çıkan, sosyal medyada aktif olan, her olumsuz maç sonunda zil takıp oynayanlar inşallah Allah’ın izniyle çok mutsuz olacaklar. Ben ve arkadaşlarımın, sizin gibi insanların samimi çabaları, çalışmaları, gayretleri, niyetleri… Ben insanı hep niyetiyle ölçerim, sadece iyi futbolcu mu diye bakmam, iyi insan mı diye de bakarım. Çocuklarıma tek öğrettiğim şey iyi insan olmaktır. Bunun bir karşılığı olacak. Bu böyle gitmeyecek. Yaşadığımız bu talihsizlikler, bizim de beceriksizliklerimiz var tabii ama bu böyle gitmeyecek, bir yerde bu dönecek. Onun için inanmaya, desteklemeye, biz olalım olmayalım Fenerbahçe’yi 1 dakika dahi yalnız bırakmamaya lütfen öncelik verin, azami gayret gösterin. Sizden tek ricam bu."

"FENERBAHÇE TARİHİNDE YAŞAMADIĞI ŞEYLER YAŞADI"

"Fenerbahçe 21. yüzyılda tarihinde yaşamadığı şeyler yaşadı. Düşünebiliyor musunuz bir takım 8-10 senede şampiyonluğu 3 kere son maçta kaybetti. Üstümüze bir de FETÖ geldi. Belimizi kırdı ama duvara tosladı. Belki bunu telaffuz edemeyenler bile rekabet hırsı gözünü bürümüş ama kendini milliyetçi sayan FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen insanlar söz konusu Fenerbahçe olunca bize dil uzatanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararını hiçe sayanlar, göreceksiniz. Zaman içinde tarih Fenerbahçe’nin, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için neler yaptığını, nelerle boğuştuğunu, mücadele ettiğini, tek başına, kimse yanında yokken ülkeyi ne büyük felaketten döndürdüğünü tarih yazacaktır. Bugün yazmasa yarın yazacaktır. Alacağımız hiçbir şampiyonluk bize bu kadar gurur vermeyecektir geçmişte yaşadıklarımızda olduğu gibi.

"İNANMAYA DEVAM EDİN"

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanı, yönetimi kim olursa olsun cansiperane sarılın, koruyun, sahiplenin. Seviyorsunuz zaten. Öyle ya da böyle bizler için de 4 senede hangi şartlarda başkanlık yaptığımızı zaman içinde anlatacağız ama bu şans dönecek. Biraz daha sabretmemiz gerekebilir. Bu seneden kesinlikle ümidimi kaybetmedim. Biz 3 haftada bu noktaya geldiysek, 3 haftada bambaşka noktaya da gelebiliriz. İnanmaya devam edin, dualarınızı eksik etmeyin. Bir kez daha Mustafa başkana, yönetim kurulu üyelerine, ailelerinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, eksik olmayın. Kalpler beraber."