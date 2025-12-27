Habertürk
        Ali Öner ve Livanur Aydın ayrıldı - Magazin haberleri

        Ali Öner ve Livanur Aydın ayrıldı

        Ağustos ayında nişanlanan Ali Öner ile Livanur Aydın'ın sosyal medya hamleleri ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çiftin nişan fotoğraflarını kaldırması ve birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti

        Giriş: 27.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:54
        Best Model of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece elde eden oyuncu Ali Öner, bir süredir Livanur Aydın ile aşk yaşıyordu. Çift, ağustos ayında ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak nişanlandı.

        Nişan törenlerinden paylaştıkları fotoğraflarla mutluluklarını takipçileriyle paylaşan ikili, o dönem nişanlarıyla dikkat çekmişti.

        Ancak ünlü çiftten gelen son hamleler, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Ali Öner ve Livanur Aydın’ın, sosyal medya hesaplarından nişan fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti. İkilinin birbirlerini takip etmeyi bırakması da gözlerden kaçmadı.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, nişanlı çiftin yollarını ayırdığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini aldı.

        #Livanur Aydın
        #Ali Öner
