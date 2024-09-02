Paris 2024 Paralimpik Oyunları nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali &Ouml;zt&uuml;rk, yarı finale y&uuml;kselerek madalya almayı garantiledi. South Paris Arena 4 te d&uuml;zenlenen para masa tenisi m&uuml;sabakalarında milli sporcu Ali, S5 sınıfında &ccedil;eyrek finalde Almanya dan Valentin Baus la karşılaştı. Rakibi karşısında ilk iki seti 6-11 ve 9-11 kaybeden Ali &Ouml;zt&uuml;rk, sonraki iki seti 11-9 ve 11-8 alarak ma&ccedil;a 2-2 lik dengeyi getirdi. Final setinde &uuml;st&uuml;n bir oyun ortaya koyan milli sporcu, seti 11-4, ma&ccedil;ı da 3-2 kazanarak yarı finale y&uuml;kseldi. Rio 2016 da takımlarda, Tokyo 2020 de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024 te yarı finale kalarak madalyayı garantiledi. Milli sporcu, yarı final m&uuml;sabakasına yarın &ccedil;ıkacak.