Ali Palabıyık'a maç verilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu...

TFF, daha önce yaptığı açıklamada; 15-17 Nisan tarihlerinde Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık'ın UEFA tarafından beşincisi düzenlenen VAR Hakemleri Kursu'nda yer alacağını açıklamıştı. Ancak bu hafta 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçına Mete Kalkavan atanırken, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışılan hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmemesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Nisan Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan