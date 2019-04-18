Ali Palabıyık'a maç verilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu...
TFF, daha önce yaptığı açıklamada; 15-17 Nisan tarihlerinde Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık'ın UEFA tarafından beşincisi düzenlenen VAR Hakemleri Kursu'nda yer alacağını açıklamıştı. Ancak bu hafta 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçına Mete Kalkavan atanırken, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışılan hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmemesi dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
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