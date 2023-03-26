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Haberler Magazin Ali Sunal, 'Güldür Güldür Show'dan ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanladı: Bir yere gittiğimiz yok - Magazin haberleri
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Ali Sunal'dan o iddialara yanıt: Bir yere gittiğimiz yok

Ali Sunal, 'Güldür Güldür Show'dan ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ünlü oyuncu, "Bir yere gittiğimiz yok, 'Git' diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz" açıklamasında bulundu

Ali Sunal, 'Güldür Güldür Show'dan ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanladı: Bir yere gittiğimiz yok - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal'ın, ekrana veda ettiği ileri sürüldü. Sunal, iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

"DEVAM EDİYORUZ"

Ali Sunal, mesajında şu ifadelere yer verdi: Efendim iyi pazarlar. Dün 'Güldür Güldür Show' kanalımız SHOW TV'de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, 'Git' diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar.

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