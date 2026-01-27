Ali Tutal kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Ali Tutal sağlık durumu nasıl?

ALİ TUTAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ali Tutal evinde rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi. Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ali Tutal, profesyonel oyunculuk kariyerine 1976 yılında çekilen "İzin" adlı sinema filmiyle başladı.

Bir sinema emekçisi olan Ali Tutal, Diyarbakır doğumlu olup Siyasal İşletme mezunudur. Reklamcılıkla uğraşmaktadır. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı. En az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı. Örneğin yaptığı filmlerden biri Yol'dur.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle bilinmektedir. Diyarbakırlı sanatçı 2022 yılında "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminde rol alması, son dönemdeki çalışmalarından biridir. Ayrıca, "Yasak Elma" ve "Kördüğüm" gibi popüler televizyon dizilerinde de yer almıştır.