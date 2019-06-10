Ramazan Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve uyarılara rağmen, yurdun dört bir yanında ölümler ve yaralanmalarla sonuçlanan yüzlerce kaza meydana geldi. Arife günü olan 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, dün akşam saat 23.15'e kadar toplam 230 kaza oldu. Kazalarda, 106 kişi hayatını kaybederken, 775 kişi de yaralandı.

SADECE DÜN 15 CAN KAYBETTİK

DHA'daki habere göre tatilin son günü olan Pazar günü saat 23.15'e kadar ise 29 kaza oldu. Şanlıurfa, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bolu, Burdur, Yozgat, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Konya, Erzurum, Adıyaman, Balıkesir, Kastamonu, Uşak, Malatya, Düzce, Tokat ve Adana'da meydana gelen kazalarda 15 kişi öldü, 105 kişi de yaralandı.