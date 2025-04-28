Sosyal medya hesabından sıkça günlük hayatından kesitlere yer veren Çağla Şıkel, geçtiğimiz haftalarda yayımladığı kuruyemiş ve vitamin takviyelerinden oluşan kahvaltı tabağı ile dikkat çekmişti.

"SANKİ KURBAĞA BACAĞI YEDİM" DİYEREK SİTEM ETMİŞTİ

Çağla Şıkel, daha sonra konuyla ilgili yayımladığı mesajda; "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek zorunda kalmıştım. Bazen her sabah kalktığında aç uyanmazsın ve canın kahvaltı etmek istemeyebilir. Öyle günlerde öğün atlayarak kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitamin alıyorum yaşım gereği de... Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım ama tabii altını doldurmadım. Denge meselesi olduğunu düşünüyorum" demişti.

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Tüm bunlardan haftalar sonra Alişan'dan yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e kahvaltı göndermesi geldi.

"NE DERSİN SAĞLIKLI MI?"

Sabah saatlerinde kavurmacıya giden Alişan şu ifadeleri kullandı: Guducuğum, geçen gün bir sabah kahvaltısı paylaşmıştın. Çok kıskandım seni, ben de sana bir sabah kahvaltımı göndermek istiyorum. Sakarya, Adapazarı'ndayım. Saat 9 şu anda, sabah kahvaltımı kavurmayla yapıyorum. Ne dersin sağlıklı mı?