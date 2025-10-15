Alişan'dan 'transparan' yorumu: Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli

Alişan, toplumsal cinsiyet rolleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, Türkiye'de iş yapan sanatçıların gerçekçi olmaları gerektiğini savundu.

Alişan, bu konuda şunları söyledi: Erkek; erkek gibi, kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor.

Alişan, daha sonra; "Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin topluma örnek olur. Biz, dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım" ifadelerini kullandı.