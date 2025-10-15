Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alişan'dan 'transparan' yorumu: Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli - Magazin haberleri

        Alişan'dan 'transparan' yorumu: Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli

        Alişan, sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini savunarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Erkek; erkek gibi, kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Biz, dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Türkiye'ye iş yapıyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 08:44 Güncelleme: 15.10.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Erkeğe transparan olmuyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alişan, toplumsal cinsiyet rolleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, Türkiye'de iş yapan sanatçıların gerçekçi olmaları gerektiğini savundu.

        Alişan, bu konuda şunları söyledi: Erkek; erkek gibi, kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor.

        Alişan, daha sonra; "Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin topluma örnek olur. Biz, dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alişan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak