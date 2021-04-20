"EN BÜYÜK ŞÜKÜR SEBEPLERİM"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden Alişan, kızı Eliz ve Burak ile birlikte objektif karşısına geçti. Yeni karelerini yayınlayan şarkıcı, "En büyük şükür sebeplerim, 'iyi ki'lerim, her şeylerim..." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü çocuğu istiyoruz" açıklamasını yapan 44 yaşındaki Alişan'ın gönderisi 205 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.