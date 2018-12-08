Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Alişan, yılbaşı gecesi için Almanya’da sahne alacağını söyledi. İbrahim Tatlıses, bir ödül töreninde tüm televizyon kanal sahiplerine seslenip, İbo Show'u tekrar yapmak istediğini söylemişti. Alişan, konuyla ilgili, "İnşallah yapar, keşke olsa. Müzik eğlence programı yok şu anda" dedi.

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