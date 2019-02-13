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Bugün yeniden doğuyoruz sevgilim, aşkımızın içinden yeni bir aşk doğuyor. Artık gerçek bir aile olmanın keyfini çıkaracağız inşallah. Seni çok ama çok seviyorum... Evimizden iki kişi çıkıp üç kişi dönmenin merakı şimdiden sardı beni... Daha yazacağım milyon tane güzel şey var ama birazını da doğumdan sonraya saklamak istiyorum. Son sözüm iyi ki sen."