21 Mart'ta Silivri'de halk konseri verecek olan Alişan ile Demet Akalın, hazırlıklara tam gaz devam ediyor. İkili, konser için özel repertuar ve sahne şovları hazırlıyor.

Demet Akalın ve Alişan, Silivri'de gerçekleşecek olan konsere tüm İstanbul halkını sosyal medya hesaplarından davet etti.