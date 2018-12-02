Altunbilek, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun" kapsamında zorunlu olacak "plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak olması"nı değerlendirdi.
Proje üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iki yıldır çalıştıklarını belirten Altunbilek, plastik poşetlerin çevreye verdiği zararın önüne geçilmesinin amaçlandığı uygulamanın gelecek yıl başlayacağını söyledi.
Uygulamanın çevreye olduğu kadar ekonomiye de katkı sağlayacağına işaret eden Altunbilek, "Poşet doğada çok uzun yıllar kaybolmuyor. Çevre adına, gelecek, insanlık adına Bakanlığın yaptığı en büyük çalışmalardan biri diyebiliriz. Umarız ülkeye ve ekonomiye değer katar." ifadesini kullandı.
Uygulama ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Altunbilek, şöyle devam etti:
"Yerel marketçiler olarak müşterilerimize tavsiyede bulunacağız. Annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin kullandığı bez torbaya, kese kağıdına, fileye benzer ürünlere geçeceğiz. Artık müşteri evinden gelirken bizlerin verdiği bez ya da file gibi malzemelerden yapılmış çantaları yanında getirecek. Bu, Avrupa'da bu şekilde oturmuş durumda. İnsanlar araçlarının bagajında alışveriş için bir şey taşıyor. Müşteri de buna hazırlıklı olacak. Dünyada bunun örnekleri çok. Geçmişe bakıldığında naylon poşet yoktu, file, bez torbalar, kese kağıtları vardı. Yavaş yavaş buna geçilecek. Çevre adına atılmış büyük bir adım olacak."
"MAĞAZADA FARKLI POŞETLER KULLANMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"
Poşetin satıcıya maliyetinin 25 kuruşun üzerinde olduğuna dikkati çeken Altunbilek, ilk etapta yüzde 60'a varan tasarruf hedeflediklerini, elde edilen gelirin yine çevre projelerine harcanacağını aktardı.
Altunbilek, Türkiye'de bir kişinin yılda marketlerde harcadığı poşet sayısının 400'ün üzerinde olduğunun altını çizerek, poşet yapımında kullanılan ham maddenin yurt dışından getirilmesi nedeniyle uygulamanın cari açığa bile katkı sağlayacağını anlattı.
Yasanın desteklenmesi ve herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Altunbilek, şunları kaydetti:
"Bizler de yerel perakendeciler olarak bu konuda sürekli müşterilerimizi aydınlatıcı bilgiler vereceğiz. Mağazada farklı poşetler kullanma imkanı sağlayacağız. Bakanlığımız hazırlıklarını tamamladı. Bununla ilgili kamu spotları da yapıldı. Biz de marketlerimizle federasyonumuzun amblemleriyle doğayı korumak adına birtakım görseller paylaştık. Her market kendi içinde müşterilerine bez poşet ya da file gibi önerilerde bulunacak. Belki satacak belki bedelsiz verecek. Uygulamaya perakende noktalarının tamamı, büfeler ve pazar yerleri dahil katılacak. Uymayana cezai müeyyide olacak."
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