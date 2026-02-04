Aliyev ve Paşinyan, Abu Dabi'de bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de bulunan Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi.

Açıklamada, liderlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği ve tanıklığında gerçekleştirilen Washington Zirvesi'nin sonuçlarının hayata geçirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri belirtildi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinin ikili temelde ilerletilmesinde olumlu dinamiğin korunmasının önemine vurgu yapan Aliyev ve Paşinyan, her iki toplumun barışın faydalarına gerçek hayatta tanıklık ettiklerini kaydetti.

Aliyev ve Paşinyan ikili ticaretin başlamasından, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının sürdürülmesinden, ayrıca üçüncü ülkelerden Ermenistan'a tahıl ve diğer malların Azerbaycan toprakları üzerinden transitinin gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

REKLAM

Liderler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ticari ve ekonomik işbirliğini genişletmeye yönelik imkanları araştırmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Aliyev ve Paşinyan, sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, güven artırıcı önlemlerin genişletilmesinin gerekliliği konusunda anlaştı.