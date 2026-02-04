Habertürk
        Aliyev ve Paşinyan, Abu Dabi'de bir araya geldi | Dış Haberler

        Aliyev ve Paşinyan, Abu Dabi'de bir araya geldi

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüştü.

        Giriş: 04.02.2026 - 12:14 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:14
        Aliyev ile Paşinyan görüştü
        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de bulunan Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi.

        Açıklamada, liderlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği ve tanıklığında gerçekleştirilen Washington Zirvesi'nin sonuçlarının hayata geçirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri belirtildi.

        Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinin ikili temelde ilerletilmesinde olumlu dinamiğin korunmasının önemine vurgu yapan Aliyev ve Paşinyan, her iki toplumun barışın faydalarına gerçek hayatta tanıklık ettiklerini kaydetti.

        Aliyev ve Paşinyan ikili ticaretin başlamasından, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının sürdürülmesinden, ayrıca üçüncü ülkelerden Ermenistan'a tahıl ve diğer malların Azerbaycan toprakları üzerinden transitinin gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

        Liderler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ticari ve ekonomik işbirliğini genişletmeye yönelik imkanları araştırmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

        Aliyev ve Paşinyan, sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, güven artırıcı önlemlerin genişletilmesinin gerekliliği konusunda anlaştı.

        Görüşmede, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) ile diğer bağlantı projelerinin hayata geçirilmesi de ele alındı.

        İki ülke arasında barış ve istikrarın daha da güçlendirilmesi yönündeki çabaları sürdürmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit eden Aliyev ve Paşinyan, normalleşme sürecine destek amacıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

