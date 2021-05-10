Tek bir doz bile ziyan olmasın diye insan transferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağını açıklamasının ardından en çok merak edilen şeylerden biri de sokağa çıkma yasağında alkol satışı konusu olmuştu. Peki konuyla ilgili son durum ne?

İÇKİ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan saat 19.00'da tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte alkol yasağı da başlamış oldu. Alkol satış yasağı 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Böylelikle bayramda da alkol satışı yasak olacak...

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU ALKOL YASAĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılmıyordu. Tam kapanma sürecinde de alkol satışı yasak olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söyledi:

"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.