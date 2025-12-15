Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Alkollü sürücünün duvara çarptığı otomobil yandı

        Alkollü sürücünün duvara çarptığı otomobil yandı

        Karabük'te 0.91 promil alkollü sürücü D.A.'nın duvara çarptığı otomobil alev aldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:46 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücünün duvara çarptığı otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, saat 19.00 sıralarında Beşbinevler 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.

        D.A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Sürücü araçtan çıkarken, otomobil alev aldı.

        Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü D.A.’nın 0.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, ehliyeti de geri alındı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Karabük
        #karabük haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları