Allan Saint-Maximin'den taraftara jest!

Yaptığı bu özel jestle ilgili konuşan Allan Saint-Maximin, "Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım." dedi.