Alzheimer hastası Türk'ü Alman polisi vurdu! 0:00 / 0:00

İHA

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Krumbach kasabasında polis, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Türk Habeş Temiz'i silahla vurarak ağır yaraladı.

ÖNCE BİBER GAZI SONRA KURŞUN

İHA'da yer alan habere göre dün yaşanan olaya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, komşusunun arsasını terk etmeyi reddeden Temiz’in polise bir cisimle saldırdığı, bunun üzerine polislerin de Temiz’e karşı önce biber gazı kullandığı, daha sonra havaya bir el ateş ettiği ve son olarak da Temiz'e birkaç el ateş ettiği kaydedildi.

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, polisin Temiz'e birkaç el ateş etmesi sonucu ağır yaralandığını telsizle polis merkezine bildirdiği duyuluyor.

"ELİNDE OYUNCAK KAMYONETLER VARDI"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Alman polisi, elinde oyuncak kamyonetler olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.