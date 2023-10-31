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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alman kadın turist ölü bulundu

        Antalya'da Alman kadın turist ölü bulundu

        Antalya'da bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Alman kadın, odasında ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:59
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        Alman kadın turist ölü bulundu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman kadın, ölü bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İlçede bir otelde tatil yapan Petra Else Schılbach (66), ailesinin kendisinden haber alamadıklarını belirtmesi üzerine odasını kontrol eden otel görevlileri tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Petra Else Schılbach'in cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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