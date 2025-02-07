Alman sanayi üretiminde son 5 ayın en yüksek düşüşü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin Aralık 2024 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 azaldı. Böylece üretimde Temmuz 2024’ten beri en yüksek düşüş görüldü. Bunun yanında sanayi üretimi endeksi COVID-19 salgınının zirve yaptığı Mayıs 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi sanayi üretiminin aralıkta aylık yüzde 0,6 gerileyeceği yönündeydi.

Öncü verilerle aylık yüzde 1,5 olarak açıklanan Kasım 2024 sanayi üretimindeki artış da 1,3 olarak revize edildi.

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Veriler, aralıkta kasıma göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 3,3 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 3,3, sermaye malı üretimi yüzde 4,7 azaldı. Tüketim malları üretimi de yüzde 0,9 arttı.

2024’ün tamamında sanayi üretimi 2023’e göre yüzde 4,5 azaldı.

Destatis, sanayi üretiminin 2024’ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0,9 azaldığına dikkati çekti.

Destatis'in açıklamasında, "Aralık 2024'te sanayi üretimindeki düşüş temel olarak otomotiv sektöründe görülen yüzde 10’luk düşüşten kaynaklandı. Makine bakım ve montaj sektörünün üretiminde gözlenen yüzde 10,5’lik düşüşte genel sonucu olumsuz etkiledi. Buna karşın, ilaç sektöründeki yüzde 11,6’lık üretim artışı sonuç üzerinde olumlu bir etki oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

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“Alman sanayisindeki çöküş devam ediyor”

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski verilere ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayisinde üretimin kasımda aylık yüzde 1,3'lük düşüşün ardından aralıkta aylık yüzde 2,4'lük düşüşle geçen yılı zayıf şekilde kapattığını belirtti.

Brzeski, "Bugün açıklanan veriler, son iki yıldır hayal kırıklığı oluşturan sanayi üretim rakamları serisine bir yenisini daha ekledi. Alman sanayisindeki çöküş devam ediyor. Sanayi üretimi, Kovid-19'un başlamasından yaklaşık beş yıl sonra salgın öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 10 altında kalmaya devam ediyor. İmalat kapasitesi kullanımı, sadece mali kriz ve ilk kapanmalar sırasında görülenlerle karşılaştırılabilecek kadar düşük seviyelerde. Bu durum, endüstriyel bir güç merkezi olarak bilinen bir ülke için oldukça kötü bir tablo çiziyor." değerlendirmesini yaptı.