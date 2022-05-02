Alman Şansölye'den Ukrayna'ya 'Steinmeier' tepkisi 0:00 / 0:00

AA

Scholz, ZDF televizyon kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin soruları cevapladı.

Ukrayna'ya ne zaman gideceğine ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin reddedilmesinin kayda değer bir olay olduğunu belirtti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez’ denmesi olamaz." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

Scholz, Ukrayna ordusuna desteğin süreceğini ifade etti.

NATO'nun bu savaşa katılmayacağını yineleyen Scholz, "Hedefimiz Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesidir. Rusya kazanmamalı ve Ukrayna kaybetmemeli." ifadelerini kullandı.

Şansölye Scholz, selefi Angela Merkel ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

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Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, Nisan ortasında Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin. Steinmeier'i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.