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        Alman şirketleri stajyer bulmakta zorlanıyor

        Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin anketinde Alman şirketlerinin yüzde 47'si stajyer bulmakta zorluk çektiklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:25
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        Alman şirketleri stajyer bulmakta zorlanıyor
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        Almanya'da demografik değişiklikler nedeniyle giderek artan sayıda Alman şirketinin stajyer bulma sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

        Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) 14 binden fazla Alman sanayi şirketiyle yaptığı “stajyer eğitimlerine” ilişkin anketin sonuçlarını yayınladı.

        Buna göre, Alman şirketlerinin yüzde 47’si stajyer bulmakta zorluk çektiklerini belirtti. Bu oran, anketin yapıldığı 2005’ten beri görülen en yüksek oran oldu.

        DIHK anket verilerine göre, boş stajyer kontenjanlarını dolduramayan şirketlerin yüzde 37'si tek bir başvuru bile almadı.

        Söz konusu stajyer bulamama sıkıntısının özellikle oteller ve restoranlar ile sanayi ve ticaret sektörlerinde yoğunlaştığı belirtildi. Stajyer sıkıntısının otel ve restoranların yüzde 62'sini etkilediği ifade edildi.

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        DIHK’ın bulgularına göre, ülkede okulu bitiren öğrenci sayısı 10 yıl öncesine göre yaklaşık 100 bin daha az. Bunun da yakında iş gücü piyasasından ayrılanların sayısının, girenlerden 400 bin daha fazla olacağı anlamına geldiği belirtildi.

        DIHK Genel Müdür Yardımcısı Achim Dercks, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Her şeyden önce demografik değişimin etkisi var. Bir başka sorun da okulu bitirdikten sonra birçok gencin henüz ne yapacağını bilmediği bir ara aşama da var. Seyahat ediyorlar, eğitime devam ediyorlar ya da işsiz olarak evde kalıyorlar. Bu nedenle mesleki yönlendirme eksikliği, eğitim piyasası için ikinci büyük sorundur.” ifadesini kullandı.

        Bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 207 bin stajyerlik sözleşmesi imzalandığı bilgisini veren Dercks, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış anlamına geldiğini bildirdi. Dercks, söz konusu anketin “endişe” verici sonuçlarına rağmen Temmuz 2023 sonu itibarıyla imzalanan stajyer sözleşmelerine ilişkin mevcut rakamların biraz olumlu olduğunu da belirtti.

        Alman şirketler mesleki eğitim sayesinde kalifiye eleman bulurken, Alman ekonomisindeki büyüme ve nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede birçok sektörde iş gücü açığı mevcut.

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