Alman Yeşiller Partisi liderleri istifa etti
Almanya'da federal hükümetin ortaklarından Yeşiller Partisi'nin liderleri Omid Nouripour ve Ricarda Lang, görevlerinden istifa etti.
Alman Yeşiller Partisi'nin ortak liderleri Omid Nouripour ve Ricarda Lang, bir sonraki parti kongresinde seçilecek yeni liderliğin önünü açmak üzere istifa ettiklerini açıkladı.
Karar, Sosyal Demokrat Şansölye Olaf Scholz'un koalisyonunda yer alan partinin bir dizi ağır seçim yenilgisinin ardından geldi.
Koalisyonun büyük ortağı SPD Milletvekili Mast, Yeşiller'deki istifaların parti içinde kalmasını, koalisyona yansımamasını beklediklerini açıkladı.