Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman Yeşiller Partisi liderleri istifa etti | Dış Haberler

        Alman Yeşiller Partisi liderleri istifa etti

        Almanya'da federal hükümetin ortaklarından Yeşiller Partisi'nin liderleri Omid Nouripour ve Ricarda Lang, görevlerinden istifa etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman Yeşiller Partisi liderleri istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alman Yeşiller Partisi'nin ortak liderleri Omid Nouripour ve Ricarda Lang, bir sonraki parti kongresinde seçilecek yeni liderliğin önünü açmak üzere istifa ettiklerini açıkladı.

        Karar, Sosyal Demokrat Şansölye Olaf Scholz'un koalisyonunda yer alan partinin bir dizi ağır seçim yenilgisinin ardından geldi.

        Koalisyonun büyük ortağı SPD Milletvekili Mast, Yeşiller'deki istifaların parti içinde kalmasını, koalisyona yansımamasını beklediklerini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yeşiller Partisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?