Almanya 28 yaşındaki Yasemin'i arıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin'i arıyor! - Haberler
ABONE OL

Almanya 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin'i arıyor!

Alman polisi, Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ı arıyor.

SON DAKİKA: Almanya 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin'i arıyor! - Haberler
Almanya 28 yaşındaki Yasemin'i arıyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Almanya, Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ı arıyor.

Alman basınında yer alan haberlere, Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Gündoğan'ın şirketten 8 milyon Euro çaldığı öne sürüldü.

Paketlenmiş banknotları, ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan'ın 21 Mayıs'ta banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirdiği ifade edildi.

Alman basınından yer alan iddialara göre Gündoğan, çantalara yerleştirdiği paraları alarak, Berlin'den kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtı. Çalışanlar, olaydan 4 dört gün sonra ATM'lerin boş olduğunu fark etti.

Haberlerde, Gündoğan'ın Alman vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığının da bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, bu olayın önceden planlandığını ve tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Almanya çapında Gündoğan'ı arayan polis, halktan da yardım istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Japonya'daki heyelan ve taşkında 2 kişi öldü, 20 kişi kayboldu! - Haberler
DÜNYA Japonya'da heyelan: 2 ölü, 20 kayıp!
SON DAKİKA: AB'de tek kullanımlık plastik yasağı yürürlüğe girdi! - Haberler
DÜNYA AB'de plastik yasağı!
SON DAKİKA: Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
DÜNYA Azerbaycan mayın haritası karşılığında 15 Ermeni'yi ...
SON DAKİKA: Kanada'da kiliselere yönelik boyalı saldırılar
DÜNYA Kanada'da kiliselere boyalı saldırı!
SON DAKİKA: Filipinler'de askeri uçak düştü! - Haberler
DÜNYA Filipinler'de askeri uçak düştü!
Taliban saldırısından kaçan 300’den fazla Afgan askeri Tacikistan’a sığındı
DÜNYA Taliban'dan kaçan 300’den fazla Afgan askeri ...
Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi
DÜNYA Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı ...
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
DÜNYA İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Fiji'de şiddetli deprem
SON DAKİKA HABERLERİ - İsrail gemisinde yangın çıktı!
DÜNYA Saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın iddiası