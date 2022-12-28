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Almanya Başbakanı Scholz, vergi skandalına ilişkin yeniden Federal Meclis'e çağırılabilir

Almanya'da, ana muhalefet grubu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un "ülke tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı" olarak nitelendirilen Cum-Ex skandalına ilişkin Federal Meclis'te yeniden dinlenmesini istedi.

Almanya Başbakanı Scholz, vergi skandalına ilişkin yeniden Federal Meclis'e çağırılabilir
AA

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, CDU/CSU, 2011-2018 döneminde Hamburg Eyaleti Başbakanı olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un, söz konusu skandala ilişkin Bundestag Finans Komisyonunda tekrar dinlenmesini talep etti.

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Matthias Middelberg, Bundestag Finans Komisyonu başkanına gönderdiği mektupta, Scholz'un skandala ilişkin daha önceki açıklamalarında "çelişkili ifadeler" kullandığını, bu nedenle yeniden komisyona gelerek milletvekillerinin sorularını yanıtlaması gerektiğini belirtti.

Milletvekilleri, söz konusu dönemde 47 milyon avroluk vergi kaçakçılığına karışan Hamburg merkezli Warburg Bankasının, bu borcu devlete ödememe noktasında Scholz'dan yardım alıp almadığını ortaya çıkarmak istiyor.

Scholz, 19 Ağustos'ta Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

O dönem Alman basınındaki haberlere göre, Scholz'un, komisyonda milletvekillerinin sorduğu sorulara sıkça "bilmiyorum" veya "hatırlamıyorum" cevaplarını verdiği ve herhangi kanıtı olmayan zanların ve suçlamaların artık sonlanması umudunu taşıdığını söylediği aktarılmıştı.

Almanya'da "tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı, Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankası'nın Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.

Alman basınında da Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası'nın ise SPD'ye 2017'de 45 bin avrodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.

Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca avro zarara uğratıldığını belirtiyor. Alman yetkililere göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az bin şüpheliyi kapsıyor.

Fotoğraf: AA

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