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        Haberler Bilgi Spor Almanya Bundesliga: Augsburg- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Augsburg- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Augsburg'a konuk oluyor. WWK Arena'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Augsburg- Bayern Münih maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Vincent Kompany'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Augsburg- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:34
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        Bundesliga'nın 28. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Münih, deplasmanda galip gelerek puan farkını arttırmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Kompany'nin ilk 11 tercihi merak ediliyor. Peki, Augsburg- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Augsburg- Bayern Münih maçı hakkında detaylar...

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        AUGSBURG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        Augsburg- Bayern Münih maçı 4 Nisan Cuma (bu akşam) 21.30'da oynanacak.

        AUGSBURG- BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

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        AUGSBURG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        WWK Arena'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ve TİVİBU SPOR 1'den canlı yayınlanacak.

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        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Urbig, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Sane, Kane

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