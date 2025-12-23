Habertürk
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 15. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. BVB Dortmund ve Bayern haftayı galibiyetle noktaladı. RB Leipzig ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:30
        
        
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. haftanın sonuçları
        
        

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 15. haftasının son maçı, Heidenheim-Bayern mücadelesiyle tamamlandı.

        Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Leverkusen'e karşı üstünlük kuramayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. RB Leipzig kaybettiği 3 puanla 29 puanda kalırken, Leverkusen puanını 29'a yükseltti.

        BVB Dortmund evindeki karşılaşmada, rakibi M'gladbach kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 32'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip M'gladbach ise 16 puanda kaldı.

        Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Heidenheim'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 41'e yükseltti.

        Augsburg, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Werder Bremen ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Stuttgart, evindeki mücadelede rakibi Hoffenheim ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Freiburg, deplasmanda VfL Wolfsburg'u 4-3 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Hamburg, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Frankfurt ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Union Berlin, bu hafta Köln'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Union Berlin oldu.

        Mainz 05, evindeki mücadelede rakibi St.Pauli ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 15. Haftanın Sonuçları
        19.12.2025 22:30
        Borussia Dortmund
        2
        M'gladbach
        0
        İY(1-0)
        20.12.2025 17:30
        Augsburg
        0
        Werder Bremen
        0
        İY(0-0)
        20.12.2025 17:30
        Vfb Stuttgart
        0
        TSG Hoffenheim
        0
        İY(0-0)
        20.12.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        3
        Freiburg
        4
        İY(1-1)
        20.12.2025 17:30
        Hamburger SV
        1
        Eintracht Frankfurt
        1
        İY(1-1)
        20.12.2025 17:30
        FC Köln
        0
        Union Berlin
        1
        İY(0-0)
        20.12.2025 20:30
        RB Leipzig
        1
        Bayer Leverkusen
        3
        İY(1-2)
        21.12.2025 17:30
        Mainz 05
        0
        St Pauli
        0
        İY(0-0)
        21.12.2025 19:30
        FC Heidenheim
        0
        Bayern Münih
        4
        İY(0-2)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 15. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		15 13 2 0 41 44
        2
        Borussia Dortmund
        		15 9 5 1 32 14
        3
        Bayer Leverkusen
        		15 9 2 4 29 13
        4
        RB Leipzig
        		15 9 2 4 29 11
        5
        TSG Hoffenheim
        		15 8 3 4 27 9
        6
        Vfb Stuttgart
        		15 8 2 5 26 3
        7
        Eintracht Frankfurt
        		15 7 4 4 25 0
        8
        Union Berlin
        		15 6 3 6 21 -3
        9
        Freiburg
        		15 5 5 5 20 -1
        10
        Werder Bremen
        		15 4 5 6 17 -10
        11
        FC Köln
        		15 4 4 7 16 -2
        12
        M'gladbach
        		15 4 4 7 16 -6
        13
        Hamburger SV
        		15 4 4 7 16 -9
        14
        Vfl Wolfsburg
        		15 4 3 8 15 -5
        15
        Augsburg
        		15 4 2 9 14 -11
        16
        St Pauli
        		15 3 3 9 12 -13
        17
        FC Heidenheim
        		15 3 2 10 11 -21
        18
        Mainz 05
        		15 1 5 9 8 -13

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 16. Hafta Maçları
