Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nin 15. haftasının son maçı, Heidenheim-Bayern mücadelesiyle tamamlandı.

Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Leverkusen'e karşı üstünlük kuramayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. RB Leipzig kaybettiği 3 puanla 29 puanda kalırken, Leverkusen puanını 29'a yükseltti.

BVB Dortmund evindeki karşılaşmada, rakibi M'gladbach kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 32'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip M'gladbach ise 16 puanda kaldı.

Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Heidenheim'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 41'e yükseltti.

Augsburg, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Werder Bremen ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

Stuttgart, evindeki mücadelede rakibi Hoffenheim ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Freiburg, deplasmanda VfL Wolfsburg'u 4-3 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Hamburg, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Frankfurt ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.