Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 15. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. BVB Dortmund ve Bayern haftayı galibiyetle noktaladı. RB Leipzig ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 15. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 15. haftasının son maçı, Heidenheim-Bayern mücadelesiyle tamamlandı.
Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Leverkusen'e karşı üstünlük kuramayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. RB Leipzig kaybettiği 3 puanla 29 puanda kalırken, Leverkusen puanını 29'a yükseltti.
BVB Dortmund evindeki karşılaşmada, rakibi M'gladbach kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 32'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip M'gladbach ise 16 puanda kaldı.
Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Heidenheim'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 41'e yükseltti.
Augsburg, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Werder Bremen ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.
Stuttgart, evindeki mücadelede rakibi Hoffenheim ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Freiburg, deplasmanda VfL Wolfsburg'u 4-3 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Hamburg, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Frankfurt ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Union Berlin, bu hafta Köln'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Union Berlin oldu.
Mainz 05, evindeki mücadelede rakibi St.Pauli ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.