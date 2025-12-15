Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da aşırı sağcı AfD milletvekili hakkında Nazi selamı vermekten suç duyurusunda bulunuldu | Dış Haberler

        Almanya'da aşırı sağcı AfD milletvekili hakkında Nazi selamı vermekten suç duyurusunda bulunuldu

        Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Milletvekilli Matthias Moosdorf hakkında Nazi selamı verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Moosdorf'un dokunulmazlığı Nazi selamı vermesinin ardından kaldırılmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman milletvekili Nazi selamı verdi, dokunulmazlığı kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Berlin Savcılığından yapılan açıklamada, Moosdorf hakkında anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullandığı için suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

        Açıklamada, Moosdorf hakkında 22 Haziran 2023'te meclisteki vestiyer alanında parti üyesini topuk vuruşu ve "Hitler selamı" olarak bilinen hareketle selamladığı suçlamasında bulunulduğu belirtildi.

        Ekim ayında Moosdorf'un dokunulmazlığının kaldırıldığına işaret edildi.

        Rusya yanlısı duruşu ve Moskova'daki Gnessin Konservatuvarı'nda fahri profesör olarak görev alması eleştirilere yol açan Moosdorf, AfD Meclis Grubu'nun dış politika sözcüsüydü ancak görevini Markus Frohnmaier'e devretmek zorunda kaldı.

        Almanya'daki yasalar kapsamında böyle bir suç için para cezası veya 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?