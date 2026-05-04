Almanya'da bir araç yayaların arasına daldı

Bursa'da engelli bireye darp kamerada

Bursa'da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen kadınların saldırısına uğradı. Küfürler ve bağrışlar eşliğinde gerçekleşen olayda, kadınlar vatandaşı tekme ve tokatlarla darp etti. (İHA)