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        Haberler Dünya Avrupa Almanya'da bir Suriyeliyi yaralayan Alman hakkında "yabancı düşmanlığı" soruşturması başlatıldı | Dış Haberler

        Almanya'da bir Suriyeliyi yaralayan Alman hakkında "yabancı düşmanlığı" soruşturması başlatıldı

        Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Tuttlingen şehrinde 43 yaşındaki bir Almanın, şubat ayında Suriyeli bir kişiyi gaz basınçlı tabancayla yaralaması olayında, zanlı hakkında "yabancı düşmanlığı içeren eylem" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:43
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        Almanya'da "yabancı düşmanlığı" soruşturması
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        Stuttgart Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Devlet Güvenlik Birimi (Staatsschutz) tarafından yapılan açıklamada, olayın "yabancı düşmanlığı içeren bir eylem" olduğu gerekçesiyle kendileri tarafından devralındığı belirtildi.

        Açıklamada, zanlının 8 Şubat akşamı Tuttlingen'de sokaktan tesadüfen geçen 39 yaşındaki Suriye uyruklu bir erkeğe yabancı olup olmadığını sorduğu, "evet" yanıtı aldıktan sonra ise gaz basınçlı tabancayla hedef gözetip birkaç kez ateş ederek yaraladığı ifade edildi.

        Mağdurun yüzü ve vücudunun üst kısmından yaralanarak tedavi altına alındığı belirtildi.

        Polise intikal eden olay sonucu geçen hafta gözaltına alınan şüphelinin evinde gaz basınçlı silah ve mühimmat ele geçirildi.

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