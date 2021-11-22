Merkel'in partisine Türk kökenli genel sekreter 0:00 / 0:00

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Braun, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, CDU'yu hem yeniden güçlendirmeyi hem gençleştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Seçilmem halinde Serap Güler'i genel sekreter olarak görmek istiyorum." dedi.

CDU'nun temel bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Braun, "Zihnen, içerik olarak ve organizasyonda temel bir yenilenme gerekli. Yeniden seçim kazanmak istiyorsak partimiz toplumun geniş kesimleri için çekici olmalıdır. Mütevazı ve insanlara yakın olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Braun, CDU'nun muhafazakar köklerinin de yeterince açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret ederek, "Örneğin iç güvenlik ve organize suç, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele gibi konularda." şeklinde konuştu.

"BİR MADEN İŞÇİSİNİN ÇOCUĞUYUM"

Serap Güler de kendisinin işçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "Bir maden işçisinin çocuğuyum. Zor koşullarda çalışan insanların sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Genel sekreterlik gibi bir göreve gelme durumunda muhafazakar kanadın çeşitliliğe verdiği önem daha da belirgin hale gelecek." dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Uyum Müsteşarlığı görevinde de bulunan Serap Güler, CDU'ya genel sekreter olması durumunda Hristiyan Demokratların ilk Müslüman kökenli genel sekreteri olacak.

Tıp doktoru olan Helge Braun, Başbakan Angela Merkel'in yakın çalışma arkadaşlarından.

Braun hali hazırda Almanya'da Bakanlık seviyesinde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevinde bulunuyor.

Almanya'da CDU genel başkanlığı için daha önce Friedrich Merz ve Norbert Röttgen de adaylıklarını açıklamıştı.

Merz genel başkanlık için üçüncü kez aday olurken Röttgen ise ikinci kez adaylığını koydu.

Yaklaşık 400 bin üye, aralık ayı başında yeni genel başkan hakkında bir ön karar verecek. Bu kararla beraber yeni genel başkan 21 Ocak'ta Hannover'de yapılacak parti kongresinde1001 delege tarafından seçilecek.