Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllülerinden sel felaketi mağdurlarına yardım

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DİTİB basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, DİTİB teşkilatına bağlı Stolberg, Bonn, Hückelhoven, Übach-Palenberg , Wassenberg ve Leverkusen Spor Klübü, selden zarar gören Sinzig, Stolberg, Erfstadt ve Ahrweiler şehirlerinde pide, su, temizlik malzemesi, gıda ve su dağıttı.

Açıklamada, DİTİB gönüllülerinin selden zarar gören şehir sakinlerinin evlerinin temizlenmesine de yardım ettiği belirtildi.

DİTİB Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Bölge Birliği Başkanı Adem Onur, sel felaketinin ardından DİTİB teşkilatının yardım kampanyası başlattığını anımsatarak "Selden en çok etkilenen şehirlere teşkilatımıza bağlı cami derneklerimiz ve gönüllü gençlerimiz acil ihtiyaçların karşılanmasında seferber oldu. İnsanlara yardımcı olmaları için ekipler oluşturduk. Yardıma ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalıştık, yemek ve içecek dağıttık." dedi.

- Belediye Başkanı yardımın dağıtılmasına yardımcı oldu

Stolberg kentinde pide ve içme suyu dağıtımında Belediye Başkanı Patrick Haas’ın da bizzat gönüllülere yardımcı olduğunu belirten Onur, "Belediye Başkanı Haas’a DİTİB adına geçmiş olsun dileklerimizi ve her zaman yardıma hazır olduğumuzu ilettik. Kendileri de bu zor dönemde DİTİB’in yaklaşımından övgüyle bahsederek teşekkürlerini bildirdiler.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da geçen hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerindeki aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 164 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sel felaketinin meydana gelmesinin ardından Almanya'daki Türk yardım dernekleri selden etkilenenlere yönelik çalışmalar başlatmıştı.