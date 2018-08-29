Almanya'da göçmen gerginliği: Aşırı sağcı ve sol gruplar nasıl karşı karşıya geldi?
Chemnitz şehrinde bir Alman'ın sokakta bıçaklanarak öldürülmesi, Suriyeli ve Iraklı iki göçmenin de gözaltına alınması sonrası, aşırı sağcılar sokaklarda. Pazartesi günü göçmen ve yabancı karşıtı göstericilerle sol gruplar arasında yaşanan gerginlik sonucu yaralananlar oldu. Peki olaylar nasıl bu noktaya geldi?
29.08.2018 - 10:28 | Güncelleme:
Almanya'nın doğusundaki Chemnitz şehrinde aşırı sağcılarla karşı gösteriler düzenleyen faşizm karşıtı gruplar arasında arbede çıktı. Saksonya eyaleti polisi, yaralılar olduğunu açıkladı.
Polis, her iki tarafın birbirlerine havai fişek ve bazı cisimler fırlattığını söyledi.
Chemnitz'deki şiddet olayları, Pazar günü bir Almanın bir sokak kavgasında bıçaklanarak öldürülmesi sonrası başlayan ırkçı gösterilerin ikinci gününde tırmandı.
Polis olayın ardından bir Suriyeli bir de Iraklı şüpheliyi gözaltına almıştı.
Protestolar neden başladı?
Aşırı sağcıların sokağa dökülmesine neden olan, Pazar gecesi bir sokak festivali sırasında yaşanan ve bir Alman'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaydı.
Kavganın neden başladığı ise bilinmiyordu.
35 yaşındaki marangoz ciddi şekilde yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü. Yanındaki 30'lu yaşlarındaki iki Alman erkek de yaralandı.
Olay sonrası 23 yaşındaki bir Suriyeli ve 22 yaşındaki bir Iraklı gözaltına alındı.
Sosyal medyada kavganın bir kadına yönelik cinsel tacizden kaynaklandığı söylentisi dolaşırken, polis iddiaları reddetti.
Nasıl yayıldı?
İlk başta kavganın olduğu Pazar günü yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi.
Ardından Chemnitz'deki Karl Marx anıtının önünde 800 kadar kişi toplandı.
Alman basınına göre polis, protestoların bu kadar büyümesi ve göstericilerin öfkesi karşısında şaşkındı.
Alman Spiegel Online gazetesine konuşan bağımsız gazeteci Johannes Grunert, bazı protestocuların "Alman'a benzemedikleri için" ellerindeki şişeleri etrafına attıklarına tanık olduğunu söyledi.
İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketi Pazartesi öğle saatlerinde yeni bir protesto düzenlenmesi çağrısı yaptı.
Aşırı sağcı AfD'li milletvekili Markus Frohnmaier de Twitter'dan yaptığı paylaşımda göç akınında geçtiğimiz yıllarda görülen artışa ithafla "Devlet vatandaşlarını artık korumayacaksa o zaman insanlar sokaklara çıkar ve kendilerini korur. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.
Pazartesi gelip çattığında cinayetin yaşandığı yerde mumlar yakılırken öfke büyüdü. Göstericiler Marx anıtında kalabalıklaşırken karşıt gruplar da hemen yakınlarda toplandı.
Nazi karşıtı göstericiler metrelerce öteden aşırı sağcıları
Polis fırlatmak için yerdeki taşları almaya başlayan maskeli göstericileri de uyardı.
Reuters'ın haberine göre iki taraftan da atılan hava fişekler yaralanmalara yol açtı, polis tazyikli su taşıyan araçlar getirdi.
Aşırı sağcılar arasında Hitler selamı verenler, "Mülteci akınını durdur" yazılı göç karşıtı pankartlar tutanlar olduğu belirtildi.
Yüzlerce aşırı sağcı gösterici, protestolarından ardından da yabancı olduğunu düşündüğü kişilere saldırmaya başladı.
Merkel ne dedi?
Almanya Başbakanı Angela Merkel de "yasa dışı adalet" arayışına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.
Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert gazetecilere yaptığı açıklamada, "Farklı görünen ve farklı kökenlerden gelen insanların takip edilmesina ve nefreti sokaklara yayma çabalarına müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada "Alman hükümeti en güçlü şekilde bunu kınıyor. Chemnitz için mesajımız, Almanya'da yasadışı adalete, hoşgörüsüzlüğe ve radikalizme yer olmadığıdır" dendi.
Radikal Sol Partili Milletvekili Martina Renner ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sebebi bilinmiyen korkunç bir cinayet ırkçı isyanlara alet edilmektedir" yazdı.
Göç konusu neden çıkmazda?
Merkel 2015'te çoğu Suriye ve Irak'taki savaş ve çatışmalardan kaçan yaklaşık 1,3 milyon göçmene sınırlarını açtığında, tabanının tepkisiyle karşılaştı.
Geçen yılki genel seçimlerde Merkel ve müttefikleri sağ seçmenin desteğini kaybetti, aşırı sağcı AfD ise Parlamento'da 90 koltuk elde etti.
Saksonya eyaletindeki Chemnitz, hem AfD hem de Pegida hareketinin güçlü olduğu bir şehir.
Almanya'da aşırı sağcıların yürüyüşünü görüntüleyen gazetecileri engelleyen protestocu polis çıktı
Avusturya göçmenlerin cep telefonlarına el koyacak
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Almanya'da göçmen gerginliği: Aşırı sağcı ve sol gruplar nasıl karşı karşıya geldi?/almanya-da-gocmen-gerginligi-asiri-sagci-ve-sol-gruplar-nasil-karsi-karsiya-geldi-21199422119942
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.