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Haberler Dünya Almanya'da uçuşlara grev engeli
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Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor

Almanya'da Münih ve Hamburg havalimanlarında çalışan personelin uyarı grevleri nedeniyle uçuşlarda gecikme ve aksamaların yaşandığı bildirildi.

Almanya'da uçuşlara grev engeli
AA

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik ve yer personelinin uyarı grevinin bu sabah yerel saatle 08.00'de başladığı ve öğleden sonra 14.00'te sona ermesinin beklendiği ifade edildi.

Bazı güvenlik kontrolü kapılarının açılmadığı havalimanının açıklamasında gecikmelerin ve aksamaların sınırlı olduğu belirtilirken uçuşu olan yolcuların havalimanına mümkün olduğunca erken gelmeleri tavsiye edilip daha uzun bekleme sürelerini göze almaları gerektiği belirtildi.

Hamburg Havalimanı'nda ise dün gece başlayan uyarı grevinin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Havalimanında bugün planlanan 252 uçuştan herhangi birinde şu ana kadar herhangi bir iptal yaşanmadığı, yaşanabilecek gecikmelere yönelik yolcuların önlem alması gerektiği belirtildi.

Verdi sendikasının çağrısıyla greve giden çalışanlar maaşlarına yüzde 10,5 zam yapılmasını talep ediyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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